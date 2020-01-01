تعرف على أبرز الراحلين عن مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي

الخميس 30/يوليه/2020 - 02:43 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي

نجح نادى مانسشتر يونايتد بقيادة النرويجي أولي جونر سولشير المدير الفني للفريق من تحسين وضعه فى جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " عقب استئناف البطولة بعد أن توقفت لأكثر من 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

حيث أنهي نادى مانسشتر يونايتد من إنهاء مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " فى المركز الثالث ليضمن التأهل رسميا لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل والتي غاب عنها فى الموسم الماضي.

وقرر المدير الفني للنادى الإنجليزي رحيل أكثر من لاعب عن صفوف الفريق أبرزهم أوديون إيجالو الذي من المقرر أن ينتهي عقده خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بالإضافة إلي اللاعب الدولي الاسباني خوان ماتا الذي أصبح خارج حسابات المدرب سولشير.

كما يفضل النادى الإنجليزي من بيع كل من المدافع سمولينج الذي تم إعارته لصفوف روما الإيطالي و سانشيز الذي انضم على سبيل الإعارة لصفوف نادى إنتر ميلان الإيطالي.

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مانشستر يوناتيد انتقالات الدوري الإنجليزي

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