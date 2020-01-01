تعرف على غيابات برشلونة ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا

الخميس 30/يوليه/2020 - 02:00 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
يواصل نادي برشلونة الإسباني استعداداته على قدمٍ وساق، لمواجهة نادي نابولي الإيطالي، في إطار مواجهات العودة لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.


وأصبحت بطولة دوري أبطال أوروبا هي الأمل الأخير لنادي برشلونة في الخروج ببطولة هذا الموسم، بعد خسارة لقبي الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا.


ومن المقرر أن يفقتد برشلونة لجهود عدد من نجومه، خلال المواجهة المرتقبة ضد نابولي.

وسيغيب عن برشلونة لاعب خط الوسط البرازيلي آرثر ميلو، الذي أعلن تمرده على النادي وقرر عدم العودة من البرازيل، قبل انتقاله رسمياً لصفوف يوفنتوس.


كما يفتقد برشلونة لخدمات قلبي الدفاع كليمنت لينجليت ورونالد أراوخو، بسبب الإصابة، وإن كان الفرنسي ربما يلحق بالمباراة.

ويغيب ثنائي خط الوسط، سيرجيو بوسكيتس وأرتورو فيدال بسبب الإيقاف، نظراً لتراكم البطاقات الصفراء.


وعلى الرغم من عودة الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي للتدريبات الجماعية منذ 6 أشهر، إلا أنه على الأرجح لن يشارك في المباراة، بسبب ابتعاده عن المشاركات.


ومن المقرر أن تقام المباراة في ملعب كامب نو يوم 8 أغسطس الماضي، إلا أن شائعات عديدة ألمحت لإمكانية نقل المباراة لمدينة لشبونة، بسبب انتشار فيروس كورونا في إقليم كتالونيا.

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