نجم الأهلي يوجه رسالة خاصة إلى كهربا.. تعرف عليها

الخميس 30/يوليه/2020 - 01:40 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
شاد مروان محسن مهاجم الأهلي، بلاعبي الفريق وتركيزهم بالفترة الحالية وذلك تحضيرا لمسابقتي الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

وقال مروان محسن في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي:«مركزين في الفترة الحالية، والجميع على قلب رجل واحد، وبمشيئة الله نفرج جمهور الأهلي».

وعن محمود عبدالمنعم "كهربا"قال ، أثناء استضافته عبر قناة "الأهلي":"كهربا إضافة للفريق وكلنا سوف جماهير الأهلي بالفترة المقبلة".

يذكر ان  الدوري سيعود بعد أيام قليلة، وكان الأهلي قد لعب وديتين بالفترة الأخيرة أمام سموحة والجونة ونجح في الفوز بهما.

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