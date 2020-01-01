نجم الأهلي يوجه رسالة خاصة إلى كهربا.. تعرف عليها

شاد مروان محسن مهاجم الأهلي، بلاعبي الفريق وتركيزهم بالفترة الحالية وذلك تحضيرا لمسابقتي الدوري ودوري أبطال إفريقيا.





وقال مروان محسن في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي:«مركزين في الفترة الحالية، والجميع على قلب رجل واحد، وبمشيئة الله نفرج جمهور الأهلي».





وعن محمود عبدالمنعم "كهربا"قال ، أثناء استضافته عبر قناة "الأهلي":"كهربا إضافة للفريق وكلنا سوف جماهير الأهلي بالفترة المقبلة".



