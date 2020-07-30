ريال مدريد يواصل استعداداته لمواجهة مانشستر سيتي المرتقبة

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 11:55 م
بوابة الفجر
يواصل نادي ريال مدريد استعداداته المستمرة، لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا المقرر إقامتها يوم 7 أغسطس المقبل.


ويخوض الفريق "الملكي" هذه التدريبات وتفكيره في مباراة السيتي المصيرية التي ستقام على ملعب الاتحاد، إذ سيتعين على ريال مدريد تعويض مباراة الذهاب التي خسرها بنتيجة 1-2 على أرضه، لمواصلة مشواره في البطولة الأوروبية.

وأفاد النادي الأبيض بأن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان قاد "مجموعة من التمارين البدنية في الملعبين 1 و2".

وذكر النادي على موقعه الإلكتروني أن اللاعبين "أجروا تمرينات الجري السريع وسلسلة من التمرينات التكتيكية بالكرة، في حين خاض حراس المرمى تدريب خاص تحت إشراف معد الحراس، وانتهت الجلسة بمباراة على ملعب صغير الأبعاد".

يشار إلى أن ريال مدريد توج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا) للمرة 34 في تاريخه، والذي يعد من أكثر الألقاب المميزة نظراً لأنه جاء في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
 

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