ترامب يصدر قرار بتمديد سياسات الطوارئ الخاصة بلبنان

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أصدار قرار بتمديد سياسات الطوارئ الوطنية المتعلقة بلبنان، والمعلنة عام 2007، لعام إضافي، قبيل انتهائها في الأول من أغسطس المقبل.

وأوضح ترامب أن قراره بموجب قانون السلطات الاقتصادية الدولية الطارئة للتعامل مع أي تهديد استثنائي للأمن القومي والسياسيات الخارجية للولايات المتحدة.

وجاءت الخطوة التي كشف عنها ترامب في رسالة وجهها إلى الكونغرس الأمريكي، ونشرت على موقع البيت الأبيض، إثر "استمرار عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في لبنان".

وقال في رسالته: "يؤدي استمرار الأنشطة المهددة للاستقرار بينها عمليات نقل الأسلحة الإيرانية إلى حزب الله إلى تقويض السيادة اللبنانية، والمساهمة في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة".

وأضاف: "هذه الأنشطة تشكل تهديدا غير عادي واستثنائي للأمن الوطني والسياسة الخارجية لواشنطن. لهذا السبب، يجب أن تستمر حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بلبنان إلى ما بعد الأول من أغسطس المقبل".

وأعلنت حالة الطوارئ الأمريكية المتعلقة بلبنان عام 2007، للتعامل مع التهديد غير العادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.