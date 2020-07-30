أسعار الذهب اليوم الخميس 30-7-2020.. المعدن الأصفر يسجل رقم تاريخي في يوم وقفة عرفات

الخميس 30/يوليه/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
شريف بدر
أسعار الذهب في مصر

استقبلت أسعار الذهب وقفة عرفات هذا العام بتحقيق مستويات تاريخية بالسوق المحلي والعالمي بالرغم من استقرار السوق فى بداية التعاملات اليوم الخميس إلا أن المعدن الأصفر واصل تحقيق طفرات سعرية جديدة خلال تعاملات أمس الأربعاء، فبعد أن صعد سعر الجرام الذهب عيار 21 بنحو 9 جنيهات بمنتصف التعاملات ليسجل مستوى 872 جنيها استمر فى مسيرته ليضيف لمكاسبة 3 جنيهات إضافية قبل إغلاق السوق والبورصة الدولية ويواصل المعدن الأصفر تحقيق توقعات بوابة الفجر السابقة بأن يبلغ سعر الجرام ألف جنيه وهذا ما حدث مع جرام الذهب عيار 24  وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:


أسعار الذهب الأن

سعر جرام الذهب عيار 18 : 750 جنيهًا
سعر جرام الذهب عيار 21 : 875 جنيهًا
سعر جرام الذهب عيار 24 : 1000 سعر جرام الذهب 
الجنيه الذهب : 7000 جنيه

أسعار الذهب العالمي 

واصلت أسعار الذهب تحطيم الأرقام القياسية المرتفعة بنهاية التعاملات أمس الأربعاء، مع تراجع أسعار الدولار ليتواكب مع تزايد القلق بشأن ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس وتوقعات التضخم المحتمل إثر مزيد من تدابير التحفيز.


وتلقى المعدن الأصفر الدعم من ضعف العملة الأمريكية التي تتزامن مع تزايد حالات الإصابة بالوباء على الصعيد العالمي وفي الولايات المتحدة بشكل خاص.

واستفاد الذهب أيضاً من احتمالات حزمة تحفيز أمريكية جديدة بقيمة تريليون دولار، حيث يلجأ المستثمرون في هذه الحالة إلى المعدن باعتباره أداة تحوط ضد التضخم.

وينظر المستثمرون بعين الاهتمام إلى قرار السياسة النقدية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث ينتهي الاجتماع اليوم وسط توقعات بعدم تحريك معدل الفائدة عن نطاقه الحالي.

وعلى صعيد الأرقام الاقتصادية، تراجع عجز الميزان التجاري السلعي في الولايات المتحدة بعكس التوقعات خلال الشهر الماضي، في حين ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية قيد الانتظار خلال نفس الفترة.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم أغسطس  بنحو 0.5 بالمائة أو ما يعادل 8.80 دولار ليصل إلى 1953.40 دولار للأوقية.

وكان سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر ارتفع إلى مستوى 1978.70 دولار للأوقية خلال الجلسة.

وارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.4 بالمائة عند مستوى 1961.40 دولار للأوقية.

وفي تلك الأثناء، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة ليهبط إلى 93.401.

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