كهربا يكشف أسباب عدم استكماله مشواره الاحترافي في أوروبا

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 11:31 م
كهربا
كهربا
كشف محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أسباب عدم استكمال مشواره الاحترافي في أوروبا.

وقال كهربا في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي :"كان لدي الطموح باستكمال مشواري في أوروبا، ولكن عامل اللغة كان صعب للغاية وكنت أتفهم بعض الأمور".

وواصل :"محمد صلاح ومحمد النني ساعداني في سويسرا، كما أن الاحتراف كان مختلفا عن الوقت الحالي".

وزاد :"لم أشارك في أول مباراتين وكنت على دكة البدلاء واستفسرت من محمد صلاح عن موعد التغييرات في سويسرا ثم شاركت وسجلت عددًا من الأهداف وظهرت بشكل مميز للغاية لكن حدثت مشكلة مع مدير الكرة في فريق لوزيرن".

وأشار :"بعد ذلك عدت إلى إنبي ومنه إلى جراسهوبر وخضت تجربة أخرى مع فريق جراسهوبر".

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