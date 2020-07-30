فايلر يحدد شرطًا وحيدًا لضم مدافع الفراعنة

يسعي لنادي الأهلي منذ فترة للحصول على خدمات أسامة جلال، مدافع نادي إنبي والمنتخب الأوليمبي المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة





ويرغب الأهلي في ضم أسامة جلال خلال الصيف المقبل، من أجل تدعيم مركز خط الدفاع، استعدادًا للموسم المقبل.





وبحسب تقارير صحفية، فإن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر، طلب التأني في حسم صفقة أسامة جلال، لحين الوقوف على مستوى محمد عبدالمنعم مدافع الفريق والمعار إلى سموحة.





ويرى فايلر أنه في حال عدم اقتناعه بمستوى محمد عبد المنعم، سيوافق على إتمام انتقال أسامة جلال للأحمر خلال الفترة المقبلة.



