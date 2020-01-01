أقوى من شائعات الأتراك.. العلاقات "الإماراتية-العمانية" تنبع في أعماق الشعبين

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 10:16 م
بوابة الفجر
سيد مصطفى
لم تكن علاقات دولة الإمارات العربية المتحدة مع سلطنة عمان مجرد علاقات عابرة بل هي علاقة ضاربة في جذور التاريخ، وطدها علاقة الأخوة بين المغفور له الشيخ زايد والسلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراهما، وهي علاقة سطر التاريخ تفاصيلها منذ عقود كان إطارها الأخوة والمحبة والتعاضد علاوة على ارتباط شعب البلدين بروابط الدين والتاريخ والجغرافيا الواحدة.

يرتبط كل من الشعب العماني والإماراتي الشقيقين بروابط أسرية حيث كانت وما زالت الأسر الممتدة في كلا البلدين علامة فارقة في العلاقات الأخوية بين البلدين فلا تكاد تفرق بين العادات والتقاليد علاوة على روابط النسب والمصاهرة.


تشكلت في عام 1991 شكل البلدان اللجنة العليا المشتركة لتعزيز علاقات الشراكة والمصالح المشتركة والمضي قدمًا نحو تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، وكان حديث المغفور له الشيخ زايد مع الوفد العماني الزائر حيث قال ما تجدونه من أفكار ووجهة نظر تخدم عمان ومصلحة عمان فهو لمصلحة الإمارات أيضا وجزى الله خيرا كل من لديه وجهة نظر يستفيد منها البلدان.


تصريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه في 2 مايوأيار 1999 عند الإعلان عن التوقيع على ترسيم الحدود بين البلدين إذ وصفها بأنها ستضيف لبنة جديدة في الصرح الشامخ للعلاقات الأخوية الوثيقة وأكد حينها عزم دولة الإمارات على مواصلة تعزيز التعاون وتنمية المصلحة المشتركة مع سلطنة عمان في الحاضر والمستقبل حينها أعرب السلطان قابوس بن سعيد -رحمه الله- عن بالغ سعادته بلقاء المرحوم الشيخ زايد وزيارته لبلده الثاني وقال إن توقيع اتفاقية الحدود العمانية الإماراتية تعتبر نقطة انطلاق جديدة للتعاون المشترك والعلاقات الوطيدة بين البلدين.


لن تحرك الشائعات التركية عن غقامة قاعدة بحرية جديدة على الحدود الإماراتية العمانية شيئ في العلاقات بين البلدين، اعتبر الصحفي العماني الباحث في الشؤون الدولية سالم الجهوري، أن المزاعم بشأن إقامة قاعدة عسكرية تركية في البريمي، والتفاعل الكبير معها، يهدف إلى "الإضرار بالعلاقات" بين عمان والدول الشقيقة وداخل مجلس التعاون الخليجي.

وأكد المحلل السياسي العماني إن تلك المزاعم غير دقيقة، وتضمنت معلومات متناقضة، حيث إن البريمي منطقة صحراوية فكيف تقام فيها قاعدة بحرية، كما أنه قيل في البداية إنها قاعدة واحدة ثم قيل إنه سيتم إقامة قاعدتين، أنه "لم يصدر أي شيء رسمي من الحكومة العمانية بخصوص إقامة قاعدة تركية في البريمي، وأستبعد حدوث ذلك"، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن "عمان لديها تعاون عسكري مع بعض الدول في العالم ومنها تركيا".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سلطنه عمان بوابة الفجر الفجر العلاقات بين سلطنه عمان والامارات العلاقات الاماراتية العمانية الامارات وعمان

أخبار تهمك

فايلر يتخذ قرارًا جديدًا بشأن معاري الأهلي

منذ ساعة

لاوتارو يحسم مستقبله مع برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

تحذير عاجل من أحمد موسى للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. الموت يُفجع الفنانة رحاب الجمل

منذ حوالي 12 ساعة

النقل تعلن زيادة أسعار هذه القطارات رسميا بداية من الغد (التفاصيل)

منذ حوالي 6 ساعات

السجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه على منار سامى فتاة "التيك توك"

منذ حوالي 10 ساعة

بعد فشل صفقة موليكا.. فايلر يطلب ضم الدبابة النيجيرية للأهلي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

ننشر مواعيد القطارات الجديدة المقرر زيادة أسعار تذاكرها غدا

منذ حوالي 6 ساعات

شريف إكرامي يكشف كواليس رحيله عن الأهلي

منذ نصف ساعة

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

منذ يوم

طبيب الزمالك يكشف حجم إصابات ثلاثي الفريق في ودية الجيش

منذ أقل من ساعتين

نجم أياكس يتهم زيدان بفشل انضمامه إلى ريال مدريد

منذ 35 دقيقة

إطلالة جديدة لنجم ليفربول محمد صلاح قبل عيد الأضحى

منذ ساعة و نصف

لاتسيو ينهي الاتفاق مع نجم ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

فان دي بيك يكشف سبب فشل انتقاله إلى ريال مدريد

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

"عربية النواب" تشيد بالتنسيق المستمر بين مصر والإمارات لمواجهة الإرهاب

أشرف حربي: تفاهم وتنسيق مستمر بين مصر وعمان سياسيا واقتصاديا

ولي عهد أبوظبي خلال زيارته مصر: موقفنا من دعم مصر ثابت

وفاة قابوس بن سعيد.. الإمارات العربية المتحدة ترفع كل أعلامها تكريما لجلالة السلطان

محمد بن زايد: العلاقات بين الإمارات وعمان ستبقى قوية

كيف ساهمت عمان في تعزيز أمن واستقرار الخليج؟

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:02 م

إطلالة جديدة لنجم ليفربول محمد صلاح قبل عيد الأضحى

النقل تعلن زيادة أسعار هذه القطارات رسميا بداية من الغد (التفاصيل)

04:11 م

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

06:38 م

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

08:27 ص

لاوتارو يحسم مستقبله مع برشلونة

07:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»