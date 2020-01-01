وائل الإبراشي: العيد فرحة وبهجة مش انتحار.. وعلينا الالتزام بالضوابط الصحية

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قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن إلتزام المواطنين بالإجراءات التى حددتها الدولة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، سوف يساعد على تراجع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وتابع:"على الناس أن تحافظ على صحة خلال أيام العيد وعليهم أن يبتهجوا كون العيد فرحة وبهجة لكن مش انتحار".



وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه يجب على الجميع أن يحتفل بعيد الأضحى المبارك، ولكن مع أخذ الضوابط والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.



وأكد "الإبراشى"، أن التزام المواطنين بالإجراءات والضوابط الصحية أمر ضرورى لتجاوز جائحة كورونا، خاصة وأننا تجاوزنا الذروة وبدأت الدولة فى تقيم المستشفيات التى خرجت من خدمة مرضى كورونا بعد تراجع اعداد الإصابات، مثل مستشفى بلطيم المركزى.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 1121 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 35959 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 465 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 92947 حالة من ضمنهم 35959 حالة تم شفاؤها، و4691 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".





