إصابة مستشار المرشد الإيراني بكورونا للمرة الثانية

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 08:57 م
بوابة الفجر

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، أصابة علي لاريجاني، مستشار المرشد الإيراني الأعلى وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وهي المرة الثانية التي يصاب بها بالفيروس بعد تعافيه المرة الأولي منه.

 

وأوضح الإعلام الإيراني، أن لاريجاني يخضع للعلاج في أحد مشافي العاصمة طهران، ووصفت حالته بـ"المستقرة".


الجدير بالذكر أن لاريجاني أصيب في أبريل الماضي بالفيروس، بعدما ظهر الفيروس بمدينة قم كأول مدينة إيرانية في 19 من الشهر ذاته، وكان حينها لاريجاني رئيسا للبرلمان.

 وفي 28 مايو الماضي، عين المرشد علي خامنئي علي لاريجاني مستشارا له وعضوا في مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني "هيئة حكم في البلاد".

 

ولاريجاني من مواليد 1957 وينتمي إلى التيار الأصولي في إيران، وشقيقه صادق لاريجاني هو رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، وحتى يوم الخميس، سجلت إيران 196 حالة وفاة، و2636 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة.

 

وقالت الوزارة: إن عدد الوفيات ارتفع إلى 16 ألفا و343 حالة، وعدد الإصابات وصل إلى نحو 299 ألفا.

 

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