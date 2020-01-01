بإطلالة حمراء.. درة تهنئ جمهورها بعيد الأضحى

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 09:00 م
درة
درة
مي مرسي
هنأت الفنانة درة، جمهورها بعيد الأضحى المبارك من خلال مشاركتها صورة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت درة بإطلالة حمراء وشعر منسدل على كتفها، وميك أب هادئ، وكتبت تعليقا على الصورة قائله: "عيد مبارك وسعيد عليكم"، وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "يا درة اهدي شوية بالله عليكي"،"كل عام وانتم بخير يا حبيبتي عيد سعيد عليكي"،"جميلة".

يذكر أن آخر أعمال درة السينمائية فيلم "يوم وليلة"، للمخرج أيمن مكرم، وتأليف يحيى فكرى، من بطولة خالد النبوى وأحمد الفيشاوى وحنان مطاوع وخالد سرحان

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