محافظ أسوان: 3 آلاف جنيه غرامة ذبح الأضاحي في الشوارع (فيديو)

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن المحافظة وضعت عدة سيناريوهات للاستعداد لعيد الأضحى المبارك.





وأضاف "عطية"، خلال تصريحاته لـ فضائية "تين"، أنه تقرر فرض 3 آلاف جنيه كغرامة مالية لكل من يقوم بالذبح في الشوارع، خاصة في ظل التصريح لكافة المواطنين بذبح الأضاحي الخاصة بهم داخل المجازر مجانًا طوال أيام العيد.





وأشار محافظ أسوان إلى أن غرفة العمليات مفتوحة طوال 24 ساعة لتلقي أي شكاوى طوال أيام العيد.











