رابط الاستعلام عن أسماء المستفيدين من معاش تكافل وكرامة 2020 وخطوات الاستعلام بالتفصيل

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 08:31 م
صرف معاش تكافل وكرامة
صرف معاش تكافل وكرامة
رابط الاستعلام عن أسماء المستفيدين من معاش تكافل وكرامة 2020 وخطوات الاستعلام بالتفصيل

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، تزايدات عمليات البحث في الفترة الأخيرة عن الروابط الخاصة بالاستعلام عن أسماء المستفيدين من معاش تكافل وكرامة في شهر يوليو 2020، وخاصة في خلال تلك الأيام التي تسبق بداية العطلة الكبرى، ويوفر لكم موقعنا الرابط الخاص بالاستعلام عن المعاشات التقاعدية وأيضا المعاشات التكافلية، لذلك تابع معنا للتعرف على الرابط.


أهم شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2020

قامت نافين القباج بالإعلان عن الشروط الهامة التي يجب تتوافق مع المتقدمين للحصول على معاش التأمين الإسلامي وكرامته لعام 2020، وتتمثل أهم تلك الشروط في الأمور التالية:

يجب ألا يكون هناك دخل للمتقدم من أي وكالة حكومية أو أي قطاع خاص، وإذا كان فيجب ألا يتجاوز ذلك الدخل قيمة 400 جنيه.

يجب على المتقدم تجهيز جميع المستندات الرسمية الخاصة بالشقة وأيضا وصولات الغاز الطبيعي ووصلات الكهرباء في حالة عقد الإيجار، إلى جانب المستندات التي تثبت عدد أفراد الأسرة ودخل الأب.

إذا كانت هناك لدى المتقدم ظروف خاصة، يجب أن يقوم بإحضار وثائق طبية لتأكيد ذلك.


رابط الاستعلام عن أسماء المستفيدين من معاش تكافل وكرامة 

يمكنك إدخال الرابط الذي سوف نقدمه لكم للاستعلام عن أسماء المستفيدين من معاش تكافل وكرامة، وإليك خطوات الاستعلام.

يجب عليك أولا الدخول على رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

ثم القيام بكتابة الرقم القومي الخاص بك.

والضغط علي خانة الاستعلام.

سوف يتم توجيهك إلي صفحة أخرى تشمل كافة البيانات.

رابط الاستعلام عن أسماء المستفيدين من معاش تكافل وكرامة 2020 وخطوات الاستعلام بالتفصيل

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