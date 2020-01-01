مستشفى المنيرة العام يجري عملية تثبيت كسر لمصاب بكورونا

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 08:12 م
أرشيفية
أرشيفية
منى صموئيل
أجرت مستشفى المنيرة العام جراحة عاجلة لمريض التهاب رئوي واشتباه كورونا يبلغ من العمر ٦٤ عاما، ويعاني من كسر اسفل مفصل الفخد الأيمن، وتم اجراء الجراحة بعد تجهيز المريض وتثبيت الكسر بشرائح ومسامير.

يأتي ذلك في إطار استمرار جهود الفرق الطبية بالمستشفي في مكافحة فيروس كورونا المستجد، والقيام بالعمليات الجراحية لمرضي الفيروس. 

وتستعد مستشفي المنيرة العام لاستقبال عيد الاضحي المبارك بالحرص علي تنظيم عمل الاطقم الطبية وتوافر جميع الفرق واتباع اجراءات مكافحة العدوي وتوافر اكياس الدم وكافة المستلزمات الطبية والادوية، وذلك في اطار حرص وزارة الصحة علي تقديم افضل خدمة طبية.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 1121 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 35959 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 465 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 92947 حالة من ضمنهم 35959 حالة تم شفاؤها، و4691 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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