محكمة طنطا الاقتصادية تقضي بحبس منار سامي 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه

أصدرت المحكمة الاقتصادية بطنطا، اليوم الأربعاء، حكمًا بحبس منار سامي الشهيرة إعلاميًا باسم فتاة "التيك توك" 3 سنوات، و تغريمها كفالة 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم، و300 ألف جنيه غرامة، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وممارسة الدعارة، بعد ضبط فيديو لها على هاتفها.





الحكم على منار سامي





وأحال المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها، المتهمة منار سامي لمحاكمة عاجلة أمام محكمة الجنح الاقتصادية بطنطا، بتهم التحريض على الفسق والفجور وإثارة الغرائز والإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدًا على منصة "تيك توك"، ونشرها فيديوهات خادشة للحياء العام، بقصد ممارسة الدعارة، بحسب الموجه لها.





القبض على منار سامي





وألقت القوات الشرطية القبض على منار سامي في مدينة بنها بمحافظة القليوبية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الآداب، وبعرضها على النيابة العامة قررت حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيق، وأودعت بالحجز التابع لقسم مدينة "قها" قبل أن تحال إلى محكمة جنح طنطا الاقتصادية، والتي حددت لها جلسة اليوم للنطق بالحكم.





تغريم منار سامي





وغرمت المحكمة الاقتصادية منار سامي 300 ألف جنيه، وألزمتها بدفع 20 ألف كفالة لإيقاف تنفيذ الحكم إضافة إلى الحكم المسبق بحبسها 3 سنوات لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور بنشر فيديوهات تهدف إلى ممارسة الدعارة ووخدش الحياء، ومخالفة القيمة والمبادئ للمجتمع المصري وكذلك القانون.





سقوط منار سامي





وتعرضت منار سامي لحالة إغماء داخل قفص الاتهام وذلك عقب إعلان الحكم عليها بالحبس ثلاثة سنوات، اليوم، في القضية التي تحمل رقم 595 لسنة 2020 جنح اقتصادية، بعدما أجلت المحكمة النطق بالحكم الأسبوع الماضي، بعدما استمعت لدفاع المتهمة.





حزن والدة منار سامي





وأعربت والدة منار سامي عن حزنها الشديد للحكم الصادر ضد ابنتها، لتنهار من البكاء، قائلةً: "بنتي هتضيع ومعملتش حاجة والله"، وذلك عقب الحكم عليها بالسجن لمدة 3 سنوات، متمنيةً أن تقضي ابنتها معها العيد بعد دفع الكفالة المقدرة بـ20 ألف جنيه.





3 سنوات لفتاة تيك توك منار سامي





وقرر قاضي المعارضات بمحكمة كفر شكرتجديد حبس منار سامي لبشهيرة بـ"فتاة تيك توك"، للمرة الثانية، بعد اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشر فيديوهات خادشة للحياء، بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور، وضبطها صحبة مسجل سلاح، بحوزتهما سلاح أبيض ومخدرات، في منطقة كفر سعد دائرة مركز بنها، بمحافظة القليوبية.





احتجاز أسرة منار سامي





واحتجز شقيق ووالد وشقيقة منار سامي على ذمة التحقيقات، بسبب التعدي على ضابط شرطة وأفراد التأمين والحراسة بمحكمة كفر شكر، خلال جلسة تجديد حبسها، بعدما تم إلقاء القبض عليها في إحدى مناطق مدينة بنها.



