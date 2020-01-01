"مسحة إيجابية".. تعرف على تطورات الحالة الصحية لأميتاب باتشان

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يتلقى النجم الهندي أميتاب باتشان، العلاج داخل أحد مستشفيات الهند عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذكر أبهيشيك نجله أنه ما زال في مرحلة العلاج هو ووالده.



وأضاف من خلال تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مؤكدا أن زوجته وابنته جاءت نتيجة مسحتهم سلبية في حين أن نتيجة مسحته ووالده جاءت إيجابية.



واحتفل أبهيشيك بتعافي زوجته وابنته من فيروس كورونا المستجد من خلال مشاركته صورة لهم عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".