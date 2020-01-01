الأرصاد تحذر من تقلبات جوية خلال الـ48 ساعة المقبلة

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 07:38 م
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الـ٤٨ ساعة، حيث تشهد البلاد تقلبات جوية، محذرة المواطنين من الخروج من المنزل.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن البلاد تشهد غدا الخميس طقس مائل للحرارة رطب علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل علي السواحل الشمالية الشرقية، والسواحل الشمالية الغربية وأكدت الهيئة، أن شمال وجنوب الصعيد يشهد شديد الحرارة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية طقس لطيف، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

وحذرت الهيئة، المواطنين الخروج من المنزل، حرصا علي سلامتهم، لاسيما أن البلاد تشهد تقلبات جوية خلال فترة عيد الاضحي المبارك.

وأشارت الهيئة، الي أن البلاد تتأثر في تلك الفترة بامتداد مرتفع العروض الوسطى، مما تؤدي الي وجود تقلبات جوية.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا الخميس والتي تتمثل في الشبورة المائية صباحًا، مع فرصة سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب الصعيد تكون رعدية أحيانا والرياح مثيرة للأتربة، كما تكون نشطة رياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

وتتوقع الهيئة أن طقس يوم الجمعة يكون مائل للحرارة رطب علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل علي السواحل الشمالية الشرقية، والسواحل الشمالية الغربية، فيما تكون شديدة الحرارة شمال وجنوب الصعيد.

أما عن أبرز الظواهر الجوية يوم الجمعة، والتي تتمثل في الشبورة المائية صباحًا، مع فرصة سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب الصعيد تكون رعدية أحيانا والرياح مثيرة للأتربة، كما تكون نشطة رياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس

درجات الحرارة المتوقعة خلال 48 ساعة

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس العظمى بالقاهرة الكبرى 35، والصغرى 25، والوجه البحري درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 25، والسواحل الشمالية الغربية درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 24، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 25، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر درجة الحرارة العظمى 40،والصغرى 30، وشمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 41، والصغرى 27، وجنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 44، والصغرى 31.

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة يوم الجمعة العظمى بالقاهرة الكبرى 35، والصغرى 25، والوجه البحري درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 25، والسواحل الشمالية الغربية درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 24، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 25، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر درجة الحرارة العظمى 41، والصغرى 30، وشمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 42، والصغرى 27، وجنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 46، والصغرى 31.

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