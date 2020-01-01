للمرة الثانية خلال 48 ساعة.. وزير النقل يتابع أعمال معالجة التربة أسفل عمارة الزمالك

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 07:16 م
الجولة
الجولة
كرستينا عياد
أعلنت وزارة النقل أن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، تفقد محطة صفاء حجازي بالزمالك بالمرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الانفاق لمتابعة أعمال معالجة التربة اسفل السور الخارجي واحد الغرف الملحقة به بسفارة دولة البحرين واسفل العمود  المتضرر من  العقار رقم 17 بشارع البرازيل بالزمالك والذي نتج عن هروب التربة اسفل القاعدة الخرسانية لهذا العمود نتيجة مرور ماكينة حفر المترو في مسارها وحدوث تخفيض بالضغوط اثناء عمل الماكينة.

وقال الوزير إننا نقوم الأن بتنفيذ ما أوصت به اللجنة الفنية الهندسية المكونة من 6 أساتذة بكلية الهندسة بجامعة عين شمس  والتي أوصت بضرورة أن تكمل الماكينة عملها لتكملة الحلقتين المتبقيتين لتكملة الحقن خلفهما ثم الخروج بالكامل من المحطة وهذا ماتم بنجاح كما نقوم الآن بأعمال الحقن في الساحة الأمامية لسفارة دولة البحرين بجوار العمارة وداخل العمارة وارضية مدخل الجراج حول قاعدة العمود المتضرر.

وأضاف أنه تم صلب الهيكل الخرساني لركن العمارة المتضرر وبمجرد استكمال الحقن وتأمين العمارة سيتم البدء في أعمال المعالجة والإصلاح في الركن المتضرر من العمارة  لاستعادة الوضع الطبيعي للعمارة  تمهيدا لعودة السكان إليها، مشيرا إلى أن العمل مستمر حتى في أيام العيد لسرعة انجاز الاعمال المطلوبة.

وتابع: تفقدت باب العمارة ومدخلها وهي المناطق التي تتاثر في البداية والمدخل ثابت تمام وتوجهت الى الاسانسير الخاص بالعمارة ووجدت الخلوص  ثابت حول كابينة الاسانسير من كل اتجاه مما يدل على ان العمارة ليست مائلة ونحن نتعامل بشفافية تامة وهدفنا سلامة السكان ونحن نقوم بعمل كل مايجعل العمارة مؤمنة تماما.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 1121 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 35959 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 465 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 92947 حالة من ضمنهم 35959 حالة تم شفاؤها، و4691 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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