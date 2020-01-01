أمن الدقهلية يضبط 5 حاولوا قتل طفل ولد سفاحًا



و تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان نائب مدير أمن الدقهلية يفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بإلقاء طل حديث الولادة أسفل كوبرى ميت غمر العلوى.



وإنتقل ضباط مباحث قسم شرطة ميت غمر لمكان البلاغ وتم ضبط سارة م ا27 سنة ربة منزل، لمياء م ا 24 سنة ربة منزل، حورية ا ر 46 ربة منزل، ‘نتصار ع ر 45 سنة ربة منزل، نصر ج ن 21 سائق توك توك وجميعه مقيم طحا المرج مركز ديرب نجم الشرقية.



وبالفحص تبين ولادة الأولى للطفل بقسم الولادة بمستشفى ميت غمر المركزى نتيجة علاقة آثمة "سفاح" بينها وبين نجل عمها محمد ع ا ومقيم طحا المرج مركز ديرب نجم الشرقية.



وتم نقل الطفل لمستشفى ميت غمر العام وتقديم الإسعافات الأولية له ووضعه تحت الرعاية بقسم الحضانات.

وبمواجهة المتهمين عما أسرفت عنه عملية الضبط قررو بذات المضمون وتحرر عن ذلك المحضر اللآزم وجار العرض على النيابة العامة.





تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، اليوم، من ضبط 5 بعد إلقائهم لطفل حديث الولادة أسفل كوبرى ميت غمر العلوى بقصد التخلص منه وقتله.