بعد انتصاره على طليقته قضائيًا.. أحمد الفيشاوي ينشر صور لأول مرة

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 06:02 م
الفيشاوي
الفيشاوي
مي مرسي
شارك الفنان أحمد الفيشاوي، صور جمعته بابنته "لينا" وذلك عقب الإنتصار على طليقته هند الحناوي، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "الفيشاوي" تعليقا على الصور قائلا: " اللنهارده هند الحناوي فشلت أنها تحبسني سنه بمعرفة بنتي لينا.. ده الوقت أني أقولكوا اللي حصل بأختصار.. انا بشوف لينا من وهي عندها ٣ سنين بعد ما المشاكل خلصت بيني وبين مامتها وبالتالي كنت بصرف علي أكلها، شربها، هدومها ومدرستها الكنديه في مصر..".


وأضاف قائلا: "هند فهمتها عكس كده بس انا عندي ما يثبت ذلك.. لما لينا تمت ١١ سنه هند أقترحت أننا نوديها مدرسه خاصه في لندن لتدريس الفنون من غناء، تمثيل، أخراج.. ألخ
تحمست جدآ عشان كنت شايف فيها موهبه كبيره.. قدمت في المدرسة ووافقت علي السفر.. وأول ما هند وصلت ب لينا أنجلترا نقلتها من المدرسة ومن لندن الي كِنت ( Kent ) لمدرسه مش تخصصها الفنون بمصاريف أقل بكتير وحطت فلوس مدرسة بنتي في جيبها وأيضآ عندي ما يثبت ذلك في الوقت المناسب... انا مش بالوم علي لينا علشان هي كذبوا عليها كتير وغالبآ هي هتشوف الصور دي ويمكن تفتكر أني كنت موجود عشانها وبحبها ومازلت".

واختتم حديثه قائلا: "قضت محكمة جنح مستئانف الدقي بجلسة اليوم بالغاء حكم حبس الفنان ".احمد الفيشاوي لمدة سنه والقضاء مجددا ببرائته في قضية امتناعه عن تنفيذ حكم النفقه

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