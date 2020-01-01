بعد انتصاره على طليقته قضائيًا.. أحمد الفيشاوي ينشر صور لأول مرة
الأربعاء 29/يوليه/2020 - 06:02 م
مي مرسي
شارك الفنان أحمد الفيشاوي، صور جمعته بابنته "لينا" وذلك عقب الإنتصار على طليقته هند الحناوي، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وكتب "الفيشاوي" تعليقا على الصور قائلا: " اللنهارده هند الحناوي فشلت أنها تحبسني سنه بمعرفة بنتي لينا.. ده الوقت أني أقولكوا اللي حصل بأختصار.. انا بشوف لينا من وهي عندها ٣ سنين بعد ما المشاكل خلصت بيني وبين مامتها وبالتالي كنت بصرف علي أكلها، شربها، هدومها ومدرستها الكنديه في مصر..".
وأضاف قائلا: "هند فهمتها عكس كده بس انا عندي ما يثبت ذلك.. لما لينا تمت ١١ سنه هند أقترحت أننا نوديها مدرسه خاصه في لندن لتدريس الفنون من غناء، تمثيل، أخراج.. ألخ
تحمست جدآ عشان كنت شايف فيها موهبه كبيره.. قدمت في المدرسة ووافقت علي السفر.. وأول ما هند وصلت ب لينا أنجلترا نقلتها من المدرسة ومن لندن الي كِنت ( Kent ) لمدرسه مش تخصصها الفنون بمصاريف أقل بكتير وحطت فلوس مدرسة بنتي في جيبها وأيضآ عندي ما يثبت ذلك في الوقت المناسب... انا مش بالوم علي لينا علشان هي كذبوا عليها كتير وغالبآ هي هتشوف الصور دي ويمكن تفتكر أني كنت موجود عشانها وبحبها ومازلت".
واختتم حديثه قائلا: "قضت محكمة جنح مستئانف الدقي بجلسة اليوم بالغاء حكم حبس الفنان ".احمد الفيشاوي لمدة سنه والقضاء مجددا ببرائته في قضية امتناعه عن تنفيذ حكم النفقه
وكتب "الفيشاوي" تعليقا على الصور قائلا: " اللنهارده هند الحناوي فشلت أنها تحبسني سنه بمعرفة بنتي لينا.. ده الوقت أني أقولكوا اللي حصل بأختصار.. انا بشوف لينا من وهي عندها ٣ سنين بعد ما المشاكل خلصت بيني وبين مامتها وبالتالي كنت بصرف علي أكلها، شربها، هدومها ومدرستها الكنديه في مصر..".
وأضاف قائلا: "هند فهمتها عكس كده بس انا عندي ما يثبت ذلك.. لما لينا تمت ١١ سنه هند أقترحت أننا نوديها مدرسه خاصه في لندن لتدريس الفنون من غناء، تمثيل، أخراج.. ألخ
تحمست جدآ عشان كنت شايف فيها موهبه كبيره.. قدمت في المدرسة ووافقت علي السفر.. وأول ما هند وصلت ب لينا أنجلترا نقلتها من المدرسة ومن لندن الي كِنت ( Kent ) لمدرسه مش تخصصها الفنون بمصاريف أقل بكتير وحطت فلوس مدرسة بنتي في جيبها وأيضآ عندي ما يثبت ذلك في الوقت المناسب... انا مش بالوم علي لينا علشان هي كذبوا عليها كتير وغالبآ هي هتشوف الصور دي ويمكن تفتكر أني كنت موجود عشانها وبحبها ومازلت".
واختتم حديثه قائلا: "قضت محكمة جنح مستئانف الدقي بجلسة اليوم بالغاء حكم حبس الفنان ".احمد الفيشاوي لمدة سنه والقضاء مجددا ببرائته في قضية امتناعه عن تنفيذ حكم النفقه
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