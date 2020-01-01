أول متعافية من كورونا بالبلازما: كنت بشوف الموت في العناية

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أعلن مستشفى كفر الدوار "الشاملة" المخصص للعزل الصحي لمصابي فيروس كورونا بمحافظة البحيرة، عن خروج أول حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد ببلازما المتعافين لسيدة مسنة كانت محجوزة في قسم العناية المركزة بالمستشفى.



ووجهت المتعافية من فيروس كورونا عبر فيديو خلال الصفحة الرسمية للمستشفى على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، رسالة شكر وتقدير للأطقم والفرق الطبية من أبطال وجنود الجيش الأبيض بالمستشفى بقيادة الدكتور ياسر زايد مدير المستشفى، على دورهم ومجهودهم برعاية وعناية مصابي فيروس كورونا.



وعن تجربتها مع المرض قالت المتعافية "أنها كانت من تعداد المتوفين، نظرا لسوء حالتها الصحية عند دخولها المستشفى وإيداعها العناية المركزة، وتوفي في العناية 6 مرضي كانوا معاها لكن نجاها الله من الموت المحقق".



وتابعت "كنت بشوف الموت في العناية، مشيدة بدور الأطباء بالمستشفى الذين قاموا برعايتها وإفاقتها من الغيبوبة بعد ما أخذت البلازما، لأني كنت بين الحياة والموت، وطالبت المسئولين بالدولة بمكافأة العاملين بالمستشفى تقديرا لجهودهم ودورهم الكبير في خدمة مصابي فيروس كورونا".



آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد بمصر



الصحة: تسجيل 465 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و39 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 1121 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 35959 حالة حتى اليوم.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 465 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.



وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 92947 حالة من ضمنهم 35959 حالة تم شفاؤها، و4691 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.