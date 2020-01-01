تصريح عاجل من الحكومة بشأن مواجهة كورونا خلال عيد الأضحى

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 05:26 م
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
شيماء حسن
قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا خلال أيام عيد الأضحى، مؤكدًا أن انخفاض أعداد المصابين بـكورونا لا يعني القضاء على الفيروس.

وأضاف سعد في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" أنه لن يسمح لأي شخص التحرك في المواصلات العامة أو الشوارع بدون ارتداء الكمامة، مشيرًا إلى أن متوسط عدد المحاضر اليومية للمخالفين ارتداء الكمامة وفقًا لتصريحات وزارة الداخلية هو 2500 محضر.

وأشار إلى أنه مازال هناك حظر التجمعات واستمرار غلق الشواطئ العامة، موضحًا أن خطر تصاعد الإصابات لا تزال احتمالًا ورادًا، معربًا عن أمله في مرور أيام العيد على خير باستمرار التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية استكمالًا لما قامت به الدولة من إجراءات استباقية. 

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه بفضل الله ووعي المواطنين أرقام الإصابات بفيروس كورونا في مصر اخذت منحنى الانخفاض في عدد المصابين والوفيات، وهناك تناقص كبير في هذه الأعداد.

وطالب "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، المواطنين بالاستمرار في اتباع كافة الإجراءات الاحترازية المتمثلة في ارتداء الكمامة بأماكن التجمعات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، موضحًا أن هناك العديد من الدولة التي شهدت تراجعا في الإصابات، ونتيجة نقص وعي المواطنين وعدم الالتزام بالاحترازات شهدت مجددا ارتفاعا في أعداد الإصابات وهناك تخوف من تكرار نفس السيناريو في مصر.

وتابع رئيس الوزراء، أنه حال تزايد الإصابات بكورونا سيجبر الحكومة على العودة لاتخاذ إجراءات أكثر حسم للحد من انتشار فيروس كورونا، وعودة غلق العديد من الأنشطة.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 1121 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 35959 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 465 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 92947 حالة من ضمنهم 35959 حالة تم شفاؤها، و4691 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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