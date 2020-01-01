تصريح عاجل من الحكومة بشأن مواجهة كورونا خلال عيد الأضحى

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا خلال أيام عيد الأضحى، مؤكدًا أن انخفاض أعداد المصابين بـكورونا لا يعني القضاء على الفيروس.





وأضاف سعد في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" أنه لن يسمح لأي شخص التحرك في المواصلات العامة أو الشوارع بدون ارتداء الكمامة، مشيرًا إلى أن متوسط عدد المحاضر اليومية للمخالفين ارتداء الكمامة وفقًا لتصريحات وزارة الداخلية هو 2500 محضر.



وأشار إلى أنه مازال هناك حظر التجمعات واستمرار غلق الشواطئ العامة، موضحًا أن خطر تصاعد الإصابات لا تزال احتمالًا ورادًا، معربًا عن أمله في مرور أيام العيد على خير باستمرار التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية استكمالًا لما قامت به الدولة من إجراءات استباقية.



وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه بفضل الله ووعي المواطنين أرقام الإصابات بفيروس كورونا في مصر اخذت منحنى الانخفاض في عدد المصابين والوفيات، وهناك تناقص كبير في هذه الأعداد.



وطالب "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، المواطنين بالاستمرار في اتباع كافة الإجراءات الاحترازية المتمثلة في ارتداء الكمامة بأماكن التجمعات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، موضحًا أن هناك العديد من الدولة التي شهدت تراجعا في الإصابات، ونتيجة نقص وعي المواطنين وعدم الالتزام بالاحترازات شهدت مجددا ارتفاعا في أعداد الإصابات وهناك تخوف من تكرار نفس السيناريو في مصر.



وتابع رئيس الوزراء، أنه حال تزايد الإصابات بكورونا سيجبر الحكومة على العودة لاتخاذ إجراءات أكثر حسم للحد من انتشار فيروس كورونا، وعودة غلق العديد من الأنشطة.



