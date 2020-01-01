بإطلالة شبابية.. نبيلة عبيد تهنئ الجمهور بعيد الأضحى المبارك

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شاركت الفنانة نبيلة عبيد مقطع فيديو، مجمع لها لتهنأ جمهورها بعيد الأضحى المبارك، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت "عبيد" تعليقا على الفيديو قائله: "كل سنة وانتة بتضحكو مبسوطين"، وظهرت في الفيديو أثناء شبابها وهي تمزح مع احد الأشخاص.



يذكر أن نبيلة عبيد شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "سكر زيادة" بجانب سميحة أيوب وهالة فاخر ونادية الجندي وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الرمضانية.