الكشف عن حقيقة توقيع صالح جمعة للزمالك





كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، حقيقة مفاوضات مسؤولي القلعة البيضاء مع صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي.





مفاوضات الزمالك مع صالح جمعة





وتحدثت أمير مرتضى منصور، من خلال تصريحات تلفزيونية عن حقيقة توقيع صالح جمعة لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لصالح القلعة البيضاء.





وعلق أمير مرتضى: "صالح جمعة لاعب في النادي الأهلي، ولا أحب أن يتاجر أحد باسم نادي الزمالك".





وأضاف: "لم ولن يحدث أي تفاوض مع صالح، هو لاعب للأحمر ونحترمه جدًا وهناك علاقات تجمعنا به لأن أخيه يلعب في الزمالك".





وأردف المشرف العام على كرة القدم: "الزمالك ليس طرفًا في أي شئ، واللاعب لم يوقع للأبيض، والزمالك لا يحتاج لمركزه، لأنه يمتلك افضل لاعبين في مصر في هذا المركز".





وواصل: "هو لديه مشكله مع الأهلي، وأنا أنصحه أن يتدرب بشكل جيد لكي يستعيد مستواه".





وعن أزمة حارس مرمى الزمالك السابق وبيراميدز الحالي أحمد الشناوي علق أمير مرتضى: "الزمالك قدم تظلما في قضية أحمد الشناوي، لأننا نريد الأموال، بالإضافة إلى الفوائد".





وأتم أمير مرتضى منصور تصريحاته بشأن احتمالية مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال افريقيا: "نستعد لأي فريق ولا يفرق من سنواجه، الفريق الذي يلعب على بطولة لا ينظر للمنافس، وأي خصم سنواجهه سنعطيه احترامه".



