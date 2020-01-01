بإطلالة عارية.. محمد رمضان: "وقت العواصف تلجأ الطيور للأشجار لتختبئ"

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 04:33 م
محمد رمضان
محمد رمضان
لمياء علي
شارك الفنان محمد رمضان متابعيه بصورة جديدة له وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعلق رمضان على الصورة برسالة قوية قائلًا: وقت العواصف تلجأ الطيور للأشجار لتختبئ من الخوف بحثاً عن الأمان .. إلا النسر عاشق للعواصف والرياح فهي تساعده للتحليق لأعلى نقطة بين السحاب.

من جانب آخر، أثار رمضان ضجة كبيرة بكليب أغنيته الجديدة والتي حملت عنوان "تيك توك"، مع النجم العالمي سوبر ساكو ولاقت أصداءً جماهيرية كبيرة وإشادات واسعة في مختلف أنحاء الوطن العربي.



وحقق كليب تيك توك أكثر من 9 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب، كما أحرز نجاحًا كبيرا في الولايات المتحدة الأمريكية ولاسيما في ميدان تايم سكوير وشوارع لندن.

جدير بالذكر أن محمد رمضان كان قد أعلن عن تأجيل مسلسل أحمد زكي والذي كان من المفترض عرضه في رمضان المقبل وذلك لحين التفاوض مع الورثة، وكشف عن تفاصيل مسلسله الرمضاني المقبل موسى وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة.


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