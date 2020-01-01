الداخلية تبدأ الانتشار بالمحافظات لتأمين احتفالات عيد الأضحى (صور)

أعلنت وزارة الداخلية أن اجهزتها بمختلف المحافظات كثفت من إستعداداتها لتأمين إحتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك.





قامت أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن بالبدء فى تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها وتحقيق الإنضباط وحماية وتأمين المواطنين أثناء إحتفالهم بعيد الأضحى المبارك.





تضمنت الإجراءات والخطط الأمنية نشر الأقوال والإرتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع بكافة المحاور والمنشآت الهامة والحيوية، فضلًا عن الدفع بعناصر الشرطة النسائية.. وتكثيف الخدمات المرورية على كافة المحاور والطرق السريعة ونشر سيارات الإغاثة لمواجهة أية أعطال للحفاظ على سلامة المواطنين من مرتادى الطرق.





كما يضطلع السادة مديرى الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بتكثيف المرورات على الخدمات الأمنية، والتأكيد على ضرورة التحلى باليقظة التامة، والإلتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة.





هذا وقد أعدت الوزارة خطة إنتشار أمنى مكثف بالمناطق التى يمكن أن تشهد تجمعات المواطنين للتأكد من إلتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية المتبعة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" ومنع التجمعات.





وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن يستمتع فيه المواطنين بأجواء عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا بالأمن والأمان والرخاء والإستقرار.





جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية برفع درجة الإستعداد القصوى وتنفيذ الخطط الأمنية وتحقيق الإنتشار الأمنى للقوات الشرطية بمختلف المواقع تزامنًا مع حلول عيد الأضحى المبارك لعام 1441ه، وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة.





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