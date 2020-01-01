"الزراعة" تعلن عن استعداداتها لعيد الأضحى

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 03:39 م
بوابة الفجر
رقية جمال
كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، عن استعدادات وزارة الزراعة للرقابة على الأسواق خلال عيد الأضحى المبارك.

وأضاف "القرش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تقوم بالرقابة على الأسواق ومتابعة جودة اللحوم المعروضة للمواطنين، إلى جانب رفع درجة الاستعداد القصوى بمديريات الطب البيطري ليكون هناك متابعة مستمرة خلال فترات العيد. 

وأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن هناك تكثيف وزيادة للمعروض بجميع منافذ الوزارة المنتشرة بأكثر من 20 محافظة، مع تواجد الأطباء بشكل مستمر في المجازر لفحص اللحوم مجانًا خلال فترة الأعياد للتأكد من سلامة اللحوم، لافتًا إلى أن هناك خطة لتطوير جميع المجازر على مستوى الجمهورية، وأقل مجزر موجود نصف آلي، معقبًا: "كل مركز في مجزر معد للذبح". 

وتابع "القرش"، أنه لا تهاون مع أي شخص يعرض لحوم غير مطابقة للمواصفات، وهناك رقابة على الأسواق لمتابعة أماكن بيع اللحوم وأماكن بيع الماشية للتأكد من سلامتها.

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