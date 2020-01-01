كيف تقضي اجازة عيد الأضحى في ظل فيروس كورونا؟

تستعد الشعوب العربية للاحتفال بعيد الأضحي المبارك يوم الجمعة القادم، ولكن تختلف هذا العام أجواء الاحتفالات نظرًا للإجراءات الوقائية بسبب تداعيات فيروس كورونا.





وترصد "الفجر" في السطور التالية كيفية قضاء عطلة العيد في ظل تداعيات فيروس كورونا:





مشاهدة الأفلام:

تعتبر مشاهدة الأفلام الجديدة مع العائلة من الأمور الرائعة، لاسيما أن القنوات الفضائية تعرض أفلام جديدة خلال فترة إجازة العيد، كما تقوم بعرض مجموعة متميزة من المسرحيات، التي تجذب المشاهدين.





مشاركة الأحاديث مع الأسرة

ينشغل الجميع في أداء مهامه الوظيفية، وقليل ما يجد الوقت للمشاركة في التحدث مع مع أفراد العائلة، ولكن خلال العيد يمكن الجلوس والتحدث مع الأسرة لتناول الأحاديث المختلفة لينهي الشعور بالملل، ويقوي العلاقات الأسرية.





الاستماع إلى الموسيقى

تجعلك الموسيقي الهادئة تشعر بصفاء الذهن، فهي تساهم في إطفاء البهجة علي الأجواء المحيطة، ويمكن مشاركتها مع أفراد العائلة، مما يضيف البهجة في المنزل.





ألعاب الفيديو:

يعد عنصر التلسية الرئيسي لدي معظم الأفراد، فممكن مشاركة العاب الفيديو مع أطفالك، لكي تمضي وقتا أطول معاهم.





قراءة الكتب المفيدة:

لا يجد الكثيرون الوقت الكافي الي قراءة الكتب، لتزيد من قدرة المعرفة، وقد تسمح إجازة عيد الاضحي المبارك الي الاستمتاع بقراءة الكتب ومشاركتها مع الاصدقاء والعائلة.





الإتصالات الهاتفية:

في ظل تداعيات فيروس كورونا لا يسمح بالتجمعات العائلية وأقامت الأجواء العائلية، فيمكن تقديم التهنئة من خلال الاتصالات الهاتفية مع الأصدقاء والاهالي.





ممارسة الرياضة:

ينصح خبراء التغذية البدء بممارسة النشاط في بداية اليوم خلال فترة الاجازه، حتي يستعيد الجسم كامل نشاطه.





إعداد الطعام:

يمكن مشاركة أفراد العائلة بإعداد وصفة أكل جديدة، وتناولها معًا مما يخلق جو من السعادة.





مسابقات عائلية:

أقامت المسابقات العائلية وألعاب التسلية مثل مسابقة الرسم بين الأطفال، مما يساعد في خلق أجواء مرحة خلال فترة العيد.





وقد أعلن مجلس الوزراء، عن بدء إجازة القطاع العام لعيد الأضحي المبارك من الخميس المقبل الموافق 30 يوليو حتى الاثنين 3 أغسطس، بينما القطاع الخاص من الخميس 30 يوليو، حتى السبت الأول من أغسطس.



