كيف تقضي اجازة عيد الأضحى في ظل فيروس كورونا؟

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 02:52 م
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
تستعد الشعوب العربية للاحتفال بعيد الأضحي المبارك يوم الجمعة القادم، ولكن تختلف هذا العام أجواء الاحتفالات نظرًا للإجراءات الوقائية بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وترصد "الفجر" في السطور التالية كيفية قضاء عطلة العيد في ظل تداعيات فيروس كورونا:

مشاهدة الأفلام:
تعتبر مشاهدة الأفلام الجديدة مع العائلة من الأمور الرائعة، لاسيما أن القنوات الفضائية تعرض أفلام جديدة خلال فترة إجازة العيد، كما تقوم بعرض مجموعة متميزة من المسرحيات، التي تجذب المشاهدين.

مشاركة الأحاديث مع الأسرة
ينشغل الجميع في أداء مهامه الوظيفية، وقليل ما يجد الوقت للمشاركة في التحدث مع مع أفراد العائلة، ولكن خلال العيد يمكن الجلوس والتحدث مع الأسرة لتناول الأحاديث المختلفة لينهي الشعور بالملل، ويقوي العلاقات الأسرية.

الاستماع إلى الموسيقى 
تجعلك الموسيقي الهادئة تشعر بصفاء الذهن، فهي تساهم في إطفاء البهجة علي الأجواء المحيطة، ويمكن مشاركتها مع أفراد العائلة، مما يضيف البهجة في المنزل.

ألعاب الفيديو:
يعد عنصر التلسية الرئيسي لدي معظم الأفراد، فممكن مشاركة العاب الفيديو مع أطفالك، لكي تمضي وقتا أطول معاهم.

قراءة الكتب المفيدة:
لا يجد الكثيرون الوقت الكافي الي قراءة الكتب، لتزيد من قدرة المعرفة، وقد تسمح إجازة عيد الاضحي المبارك الي الاستمتاع بقراءة الكتب ومشاركتها مع الاصدقاء والعائلة.

الإتصالات الهاتفية:
في ظل تداعيات فيروس كورونا لا يسمح بالتجمعات العائلية وأقامت الأجواء العائلية، فيمكن تقديم التهنئة من خلال الاتصالات الهاتفية مع الأصدقاء والاهالي.

ممارسة الرياضة:
ينصح خبراء التغذية البدء بممارسة النشاط في بداية اليوم خلال فترة الاجازه، حتي يستعيد الجسم كامل نشاطه.

إعداد الطعام:
يمكن مشاركة أفراد العائلة بإعداد وصفة أكل جديدة، وتناولها معًا مما يخلق جو من السعادة.

مسابقات عائلية:
أقامت المسابقات العائلية وألعاب التسلية مثل مسابقة الرسم بين الأطفال، مما يساعد في خلق أجواء مرحة خلال فترة العيد.

وقد أعلن مجلس الوزراء، عن بدء إجازة القطاع العام لعيد الأضحي المبارك من الخميس المقبل الموافق 30 يوليو حتى الاثنين 3 أغسطس، بينما القطاع الخاص من الخميس 30 يوليو، حتى السبت الأول من أغسطس.

وتنقل وزارة الأوقاف صلاة عيد الأضحى المبارك، من مسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها بمحافظة القاهرة، وقصر بثها عبر مكبرات الصوت بالمساجد، وإلغاؤها بالساحات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا العائلة الاتصالات الأفلام أجازة عيد الأضحى

أخبار تهمك

السجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه على منار سامى فتاة "التيك توك"

منذ ساعتين و 38 دقيقة

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

منذ حوالي 21 ساعة

هل ينتقل للزمالك؟.. صالح جمعة يثير الجدل برسالة غامضة بعد استبعاده من مباراة الجونة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الموت يُفجع الفنانة رحاب الجمل

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل إنقلاب تيرشتيجن على قادة برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يستقر على رحيل أحمد الشيخ

منذ أقل من ساعة

رمضان صبحي يثير قلق الأهلي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

الري تفجر مفاجأة عن أمان سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك ينسحب من صفقة الموسم ويحدد البديل

منذ حوالي 9 ساعات

تحذير عاجل من أحمد موسى للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

"التعليم" تنتهى من إعداد نتيجة الثانوية العامة 2020 (التفاصيل الكاملة)

منذ 43 دقيقة

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يفاجئ أزارو بقرار جديد

منذ حوالي 4 ساعات

قرار صادم من برشلونة ضد آرثر ميلو

منذ أقل من ساعة

نتائج مبشرة.. مستشار الرئيس يعلن موعد ظهور لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة عاجلة من أحمد موسى للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

"بلالين وبهجة وسيلفي".. احتفالات وفرحة سكان شيراتون بعيد الأضحى × 46 صورة بمسجد أبو بكر الصديق

أبرزها التحرش.. 7 مظاهر تختفي للمرة الأولى في العيد

لأول مرة.. اختفاء مظاهر احتفال عيد الفطر في الدول العربية (تفاصيل)

ننشر موعد عيد الأضحى 2020 فلكيا في مصر

عيد الأضحى 2020.. موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 1441 ووقفة عرفات

5 هدايا من الحكومة للمواطنين بمناسبة عيد الأضحى.. تعرف عليها

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:31 م

السجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه على منار سامى فتاة "التيك توك"

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

08:27 ص

"التعليم" تنتهى من إعداد نتيجة الثانوية العامة 2020 (التفاصيل الكاملة)

02:27 م

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

06:38 م

الأهلي يفاجئ أزارو بقرار جديد

11:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»