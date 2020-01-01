تفاصيل لقاء محافظ الدقهلية مع وفد الكنيسة القبطية بالمنصورة

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 02:52 م
اللقاء
اللقاء
محمد كشك
زار اليوم وفد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمنصورة، الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية للتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك الذي يضم نيافة الانبا داود اسقف المنصورة وتوابعها، والقمص سيرافيم وكيل المطرانية، والقمص لوقا والقمص غبريال والسيد بولا سكرتير المطرانية. 

ورحب محافظ الدقهلية بوفد الكنيسة مؤكدًا اعتزازه وتقديره بالروابط المتينة والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري، داعيًا الجميع من أبناء المحافظة للعمل بروح الفريق الواحد لاستكمال مسيرة التنمية التى يتمناها الوطن وتحقيق المصلحة العامة للمواطنين.

وأعرب محافظ الدقهلية عن سعادته بهذه التهنئة التي تؤكد على سلامة وقوة النسيج الوطني المصري معبرًا عن مشاعر التقدير لهذه الزيارة داعيًا الله عز وجل أن يعيد مثل هذه الأيام المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

وقال مختار: أدعو الله أن تكون أيامنا كلها أعياد، وأن نجتمع جميعا على قلب رجل واحد في ظل قيادة رائد المسيرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي ندعوا له من هذا المكان بمزيد من التوفيق لاستكمال مسيرة البناء والإنجاز.

من جانبه، أكد وفد الكنيسة القبطية بالمنصورة حرصه على الزيارة وتقديم التهنئة تأكيدا لروح المواطنة التي تجمع المصريين بمختلف معتقداتهم وطوائفهم والعمل تحت شعار الوطن والإنتماء من أجل رفعة الإنسان داعين الله أن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها من كيد الحاقدين.

تسلم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، شهادة تقدير من وزارة الشباب والرياضة ؛ لحصول المحافظة على أعلى الدرجات في مبادرة "طور وغير"وحصولها على أعلى الدرجات في ريادة الأعمال والمهارات الحياتية التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة.

وقام بتسليم الشهادة لمحافظ الدقهلية علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالانابة عن الوزير تقديرا لجهود المحافظ على جهوده المتميزة في دعم قطاعات الرياضة بمختلف أنواعها ودعمه للشباب على مستوى المحافظة. 

وأكد محافظ الدقهلية، أنه لا يدخر جهدا في دعم الرياضة والرياضيين وأنه لا يتوانى في دعم جهود الشباب وابداعاتهم ومختلف انشطتهم الرياضية وغيرها إيمانا منه أن الشباب هم مستقبل الوطن وركيزة المستقبل. 

وأوضح محافظ الدقهلية أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير كافة مطالب المواطنين وفي المقدمة منهم الشباب بمختلف قطاعاتهم وانشطتهم الرياضية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية،وان هذه الشهادة تقديرا لأبناء الدقهلية جميعا على تميزهم وابداعهم

وعلى صعيد آخر، قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية: إنه تم إيداع إحدى السيدات، بدار الرعاية الاجتماعية، بمدينة نبروه؛ وذلك بعد إجراء كافة الفحوص الطبية اللازمة لها والاطمئنان على سلامتها الصحية.
تفاصيل لقاء محافظ الدقهلية مع وفد الكنيسة القبطية بالمنصورة
تفاصيل لقاء محافظ الدقهلية مع وفد الكنيسة القبطية بالمنصورة
تفاصيل لقاء محافظ الدقهلية مع وفد الكنيسة القبطية بالمنصورة
تفاصيل لقاء محافظ الدقهلية مع وفد الكنيسة القبطية بالمنصورة
تفاصيل لقاء محافظ الدقهلية مع وفد الكنيسة القبطية بالمنصورة
تفاصيل لقاء محافظ الدقهلية مع وفد الكنيسة القبطية بالمنصورة

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محافظ الدقهلية عيد الأضحى المنصورة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

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