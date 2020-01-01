تفاصيل لقاء محافظ الدقهلية مع وفد الكنيسة القبطية بالمنصورة

زار اليوم وفد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمنصورة، الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية للتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك الذي يضم نيافة الانبا داود اسقف المنصورة وتوابعها، والقمص سيرافيم وكيل المطرانية، والقمص لوقا والقمص غبريال والسيد بولا سكرتير المطرانية.





ورحب محافظ الدقهلية بوفد الكنيسة مؤكدًا اعتزازه وتقديره بالروابط المتينة والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري، داعيًا الجميع من أبناء المحافظة للعمل بروح الفريق الواحد لاستكمال مسيرة التنمية التى يتمناها الوطن وتحقيق المصلحة العامة للمواطنين.





وأعرب محافظ الدقهلية عن سعادته بهذه التهنئة التي تؤكد على سلامة وقوة النسيج الوطني المصري معبرًا عن مشاعر التقدير لهذه الزيارة داعيًا الله عز وجل أن يعيد مثل هذه الأيام المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات.





وقال مختار: أدعو الله أن تكون أيامنا كلها أعياد، وأن نجتمع جميعا على قلب رجل واحد في ظل قيادة رائد المسيرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي ندعوا له من هذا المكان بمزيد من التوفيق لاستكمال مسيرة البناء والإنجاز.





من جانبه، أكد وفد الكنيسة القبطية بالمنصورة حرصه على الزيارة وتقديم التهنئة تأكيدا لروح المواطنة التي تجمع المصريين بمختلف معتقداتهم وطوائفهم والعمل تحت شعار الوطن والإنتماء من أجل رفعة الإنسان داعين الله أن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها من كيد الحاقدين.



