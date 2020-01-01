المترو يعلن السبب الفني وراء عطل الخط الأول

أعلن أحمد عبدالهادي بكير المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، عن أنه بعد الفحص الفني والتحقيقات لعطل الشبكة الكهربائية الهوائية بين محطتي غمرة والدمرداش تبين أن سبب العطل سقوط شداد الشبكة مما أدى إلى فصل التيار في هذه المنطقة وتعطل حركة القطارات في الخط الأول.





وأضاف متحدث المترو أنه لم يستدل على قيام وجود أشخاص بإلقاء أية أجسام تسببت في العطل، مؤكدًا أنه على الفور انتقلت فرق الطوارئ إلى مكان العطل وتم إصلاح العطل وعودة حركة القطارات إلى طبيعتها مع الدفع بعدد قطارات فارغة من الركاب بعدد من محطات الخط الأول وذلك لامتصاص أي زحام ناتج عن العطل.





ولفت إلى أن جميع فرق الطوارئ بالخطوط الثلاثة في حالة استعداد تام للعمل على إزالة أي أعطال مفاجئة قد تحدث.





في سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 1121 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 35959 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 465 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.









وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 92947 حالة من ضمنهم 35959 حالة تم شفاؤها، و4691 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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