تجديد حبس محمد وزيري بتهمة النصب على هيفاء وهبي

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشيخ زايد تجديد حبس محمد وزيري، على ذمة القضية التي يواجه فيها اتهامات بالنصب على المطربة هيفاء وهبي.





وكانت النيابة العامة، أمرت بحبس "وزيري" لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن يجدد قاضي المعارضات حبسه، منذ ايام، ومثُل اليوم مجددا، وصدر بحقه القرار المتقدم.





واتهمت هيفاء وهبي محمد وزيري، باستيلائه على أملاكها والأموال الخاصة بها وحذرت الجميع من التعامل معه. ومن جهته نفى محمد وزيري مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي، ما تردد عن استيلائه على أملاك وأموال الفنانة هيفاء وهبي.





وقال "وزيري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"،: "أنا نفسي يطلع مستند واحد عن كل الاتهامات دي"، مضيفًا: "النيابة طلبت مني فواتير الحاجة من جوة البيت وطلعت الفواتير من 2017 وباسمي"، نافيًا أن تكون هيفاء وهبي أعطته أموالا لشراء هذه الأشياء.





وأرجع "وزيري"، الاتهامات بسبب الخلاف بينه وبين هيفاء وهبي مؤكدا أن اتهامها له بسرقتها كان لـ "أسباب شخصية"، مضيفًأ: "هيفاء بدأت بالفلوس وبعدين بالعقارات وبعدين بالفيلم وبتقول في الفيلم أنها ماخدتش أجرها وفي حجم المخاطر اللي أنا فيها لأن آخر فيلم لهيفاء كان سنة 2014، واتوقف وكانت مخاطرة كبيرة".





وأكد "وزيري"، أنه يمتلك قسيمة زواجه من هيفاء وهبي وقدمها في المحكمة ومعه قرائن كثيرة مشيرًا إلى أن جيرانه في "الكمبوند" الذي يعيشوا فيه يعلموا أنهم يعيشوا سويًا منذ 3 سنوات: "كنا بناكل وبنشرب وبنخرج في المطاعم وجيرانا عارفين وكل الناس عارفة"، مضيفًا: "الموضوع مش سهل وكمية الاتهامات اللي بتتوجه لي موضوع مؤسف وأنا مش عارف اتعامل في حياتي الطبيعية".





ومن الجدير بالذكر ان محكمة أسرة قصر النيل قد قضت برفض الدعوى المٌقدمة من محمد وزيري، لإثبات زواجه من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، تِلك الدعوى التي تقدم بها وزيري محاولًا إثبات الزواج أمام المحكمة بعد اتهامها له بسرقتها في العديد من الأموال والعقارات مؤخرًا.





وحضر الي المحكمة المُحامي الخاص بالفنانة هيفاء وهبي، ياسر قنطوش، والذي قال أنه يتوجه بالشكر للفنانة الكبيرة، وإن إدعاءات وزيري اتهامات ليس لها أساس من الصحة، فيما وجه الشكر للمحكمة على دقتها في تحري الحقيقة.





وقامت منذ أيام نيابة الشيخ زايد بحبس محمد وزيري مدير، 4 أيام على ذمة التحقيق، ثم تجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمتي خيانة الأمانة والاستيلاء على المال.

واشتعلت الخلافات بين الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ومدير أعمالها محمد وزيري، التي اتهمته مؤخرًا بسرقة ملايين الجنيهات وصلت إلى 63 مليون بحكم كونه مدير أعمالها









كان قد أقام الفنان والملحن محمد وزيري دعوى قضائية لإثبات زواجه من الفنانة هيفا وهبي. وأقيمت دعوى إثبات الزواج في نيابة قصر النيل





كان المستشار ياسر قنطوش وكيل الفنانة هيفا وهبي، قد قدم بلاغًا ضد مدير أعمالها السابق محمد وزيري، الذي أشيع ارتباطها به، بسبب استيلائه على أموال من الشركات المنتجة التي تتعاقد عليها الفنانة في مصر.



