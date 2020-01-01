تحرير 3695 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (3695) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1541) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (143) مخالفات السير بدون تراخيص، (8) دراجة نارية مخالفة، (24) مخالفة موقف عشوائي، (20) مخالفة شروط الترخيص.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.





وجاء ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.





وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط مالك مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة لحيازته 12،465 طن سلع غذائية " أرز أبيض، دقيق فاخر، مكرونة، ملح طعام " مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.





وتحفظت القوات على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



