الصحة: تجربة مصر في علاج فيروس سي تُدرس في كثير من الدول

قال الدكتور إيهاب كمال، المنسق العلمي لإدارة أزمة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن مصر انتقلت من مصاف الدول التي تعتبر أكثر إصابة بفيروس سي، لأنجح مشروع في المسح وعلاج فيروس سي في التاريخ على مستوى العالم أجمع، بشهادة منظمة الصحة العالمية وجميع دول العالم.





وأضاف "كمال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، اليوم الأربعاء، أن التجربة المصرية لعلاج فيروس سي كانت تُدرس في كثير من الدول، لكونه تضمن إجراء مسح لـ 60 مليون مواطن، وتشخيص عدد كبير منهم، وتوفير العلاج للمصابين بالمجان.





وتابع المنسق العلمي لإدارة أزمة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أنه تم عمل مسح فيروس سي لطلاب المدارس والجامعة بإجمالي 12.5 مليون طالب، ومن ثبت إصابتهم تم تحويلهم للتأمين الصحي لاستكمال الفحوصات وتلقى العلاج، وجميعهم تم علاجهم تمامًا، مشددًا على أن حملة 100 مليون صحة كان لها دور كبير في مواجهة فيروس كورونا، وكانت بمثابة مفتاح النجاح في مواجهة فيروس كورونا.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 1121 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 35959 حالة حتى الأمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 465 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 92947 حالة من ضمنهم 35959 حالة تم شفاؤها، و4691 حالة وفاة.



