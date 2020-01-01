رئيس مدينة سفاجا: صرف مساعدات مالية وحل 5 شكاوى للمواطنين

زارت الدكتورة هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، عددا من الحالات الإنسانية وطلبات المواطنين؛ لبحث شكواهم وفحصها على ارض الواقع وتقديم المساعدات للازمة لهم.





أوضحت "رئيس المدينة" انه تم فحص خمس حالات تنوعت مابين " طلب فرصة عمل ومساعدات طبية وتوصيل مرافق للمنازل ومساعدات عينية" وجميعهم من ذوي القدرات الخاصة.





وأضافت "المغربي" انه تم التنسيق مع مستشفى الأورمان بالأقصر لاستقبال حالة طفل وكذلك تم عمل معاينة فورية لمنزل لتوصيل المرافق الخاصة بالمنزل عقب إنهاء إجراءات التقنين، كما تم توفير كرسي متحرك بالجهود الذاتية لأحد المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة وجاري توفير فرص عمل له.





جاء ذلك أثناء الزيارات الميدانية التي قامت بها "رئيس المدينة" إلى عدد من المواطنين في منطقة سفاجا البلد والأشغال، وكلفت بسرعة تسليم المواطنين فرص العمل بالجهات التى تقرر ترشيحهم عليها بالقطاع الخاص، وتقرر تشكيل لجنه من الإدارة الهندسية للمعاينة على الطبيعة لأحد المنازل لدراسة استصدار صلاحية وتوصيل المرافق التي يحتاج إليها المنزل.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 1121 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 35959 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 465 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.





وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 92947 حالة من ضمنهم 35959 حالة تم شفاؤها، و4691 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".



