ضبط 1115 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

اضطلعت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 1115 قضية تموينية متنوعة، وضبط 115 قضية ضريبية.





وقامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (1034) قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.





وشنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها وأسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، في مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1115) قضية تموينية متنوعة (غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، دقيق وأقماح، ثروة زراعية، مواد بترولية،إستيلاء على أموال الدعم ).





وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط (12049) قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، بينما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجاري المائية)

عن ضبط (133) قضية متنوعة.





واستطاعت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، ضبط (115) قضايا في مجال "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".





ونجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الاستثماري في البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التي ترتبط بالقطاع المصرفي، في ضبط (3 قضايا "تحويلات مالية غير مشروعة – احتيال مصرفي").





وتمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، من ضبط (10) قضايا (مطبوعات، مصنفات سمعية وبصرية).





جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.



