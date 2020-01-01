ارباح "العربية للأدوية " تقفز بنسبة 217% خلال النصف الأول من 2020

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 11:45 ص
العربية للأدوية
العربية للأدوية
نيفين سمير


كشفت البورصة المصربة عن القوائم المالية لشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية والتي أظهرت نتائجها تحقيق صافي ربح بلغ 93.618 مليون جنيه مقابل صافي ربح بلغ 43.103 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق، بنسبة ارتفاع بلغت 217%.

و أعلنت  الشركة استهداف إيرادات بـحوالي 650.3 مليون جنيه خلال العام المالي 2020/2021 مقابل محقق فعلي بمبلغ 436.2 مليون جنيه خلال العام المالي 2018/2019 بزيادة بنحو 214.1 مليون جنيه.

وحققت الشركة أرباحاً خلال الستة أشهر المنتهية في يناير 2020 صافي ربح قبل الضرائب بلغ 70.534 مليون جنيه، نظير أرباح 33.101 مليون جنيه، وعلى صعيد المبيعات فحققت الشركة صافي مبيعات تقديري بلغ 320.487 مليون جنيه مقابل 248.438 مليون جنيه


وارتفع سهم الشركة بنسبة 3.6% محققاً سعر 64.7  جنيه.


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