الزراعة: افتتاح الرئيس للمدينة الصناعية بالروبيكي كان حلما للعاملين

قال عادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث الزراعية ومدير صندوق تحسين الأقطان بوزارة الزراعة، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمجمع الروبيكي كان حلم كبير بالنسبة للعاملين بالزراعة.





وأضاف "عبد العظيم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن مصر لها سمعة عالمية كبيرة في إنتاج القطن على مدار عقود طويلة مضت، ومع ذلك لم نكن نستفاد من القطن المصري الاستفادة القصوى دون إجراء أي صناعة تحويلية عليه، وكان يتم تصدير القطن خام؛ لكونه كان تريند على مستوى العالم.





وتابع وكيل مركز البحوث الزراعية ومدير صندوق تحسين الأقطان بوزارة الزراعة، أن تحويل القطن لمنتج نهائي يجعل سعره يتضاعف 10 مرات بالنسبة لأقل الأصناف المتواجدة في مصر، وهذا الرقم يتضاعف في الأقطان المميزة التي لا توجد سوى في مصر فقط، منوهًا بأن وزارة الزراعة قامت باستنباط 100 صنف من القطن المصري.





وأوضح، أن القطن سلعة عالمية، ووزارة الزراعة حريصة على مد المزارعين بتقاوي جديدة ومنتقاه ومحسنة سنويًا، ليحصل على أعلى إنتاجية وإنتاج قطن بمواصفات مميزة عالية الجودة.





وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، المدينة الصناعية بالروبيكي، حيث تأتى افتتاحات اليوم استكمالًا للخطوات الإصلاحية الهادفة إلى تلبية احتياجات المواطن، حيث تم افتتاح عدد من المشروعات التنموية الكبرى في مجال الصناعة المصرية، والتى كانت انتصارًا لها وإعادة لريادة مصر في مجال الصناعات الوطنية، هذا بالإضافة إلى العمل على الإسراع في فتح ملف الصناعة المصرية وحل مشكلاتها وأزماتها واستكمال البنية التحتية ونقل التكنولوجيا الصناعية المتقدمة، واستكمال مرافق المناطق الصناعية وتطوير منظومة التدريب المهنى وربطها باحتياجات الصناعة، خاصة أن مستهدفات الدولة التنموية لا يمكن تحقيقها دون وجود صناعة قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والمنافسة في الأسواق العالمية





وأبرز المعلومات عن المدينة الصناعية بالروبيكي:





- الاهتمام بالبنية التحتية والطرق الإستراتيجية تتبناها الدولة منذ خمس سنوات، وكانت سببا في إحداث طفرة اقتصادية، وثورة تنموية أخذت مصر للعالمية وفتحت أسواق الاستثمار، حيث كانت الحالة التى وصلت إليها الطرق خلال العقود الماضية سببا رئيسيا في خسارة ملايين الجنيهات والأرواح على حد سواء، ولكن اليوم ترى عينك في كل محافظات مصر طرقا حيوية تربط بين المدن والمحافظات على رأسها الطريق الاقليمى وبنها الدولى والروبيكى.



