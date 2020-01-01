برلماني يحذر من موجة جديدة لكورونا بسبب نحر الأضحية

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 11:24 ص
بوابة الفجر
أشاد النائب خالد مشهور، عضو مجلس النواب، بفتح كافة المجازر الحكومية بالقاهرة بالمجان أمام المواطنين الراغبين في ذبح الأضحية لمدة 3 أيام، مؤكدا أن هذه الخطوة تسهم في الكشف الطبى على سلامة الأضحية قبل الذبح، ومن ثم التأكد من سلامة اللحوم قبل الاستهلاك، وخالية من الأمراض.

وأكد "مشهور" في بيان له على ضرورة زيادة الرقابة على تجار المواشي لمنع استغلال موسم الأضاحي ورفع أسعارها مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك، والتأكد من ممارسة طقوس ذبح الأضاحي وفق قواعد صحية صارمة من أجل تفادي أي خطر إصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن نحر الأضحية دون احترام تدابير وقائية صارمة سيكون مسئولا عن موجة جديدة من الإصابات، مضيفا بأن تخوفه يرتكز على متابعة للوضعية الصحية العالمية وملاحظة إعادة ظهور وتفشي فيروس كوفيد-19 انطلاقا من أحد المذابح على مستوى إحدى المدن الألمانية.

وأشار النائب خالد مشهور إلى أن ما يحدث من تقاليد عيد الأضحى أن يكون الذبح عند محال الجزارة في الشارع لكي يطمئن صحاب الأضحية أنها آمنة، وهذا خطأ كبير ويتسبب في الكثير من الأمراض لأن الكشف عن اللحوم يتم على مرحلتين، أولا: مرحلة ما قبل الذبح لأن هناك أمراضا تظهر قبل الذبح لا تظهر بعده، والعكس صحيح.

وطالب عضو البرلمان بدراسة مقترح توفير مذبح بكل منطقة، لافتا إلى أنه سيكون له أثر أكثر فعالية في إلغاء ظاهرة الذبح بمحال الجزارة بشكل كامل، مؤكدا دعمه لتطبيق تلك الفكرة مع وضع آليات مرنة لتنفيذها.

وطالب بتوعية المواطنين حول التخلص من زوائد الأضاحي بطرق سليمة وصحية وعدم رميها في الأماكن العامة والتي تسبب كل عام بمشكلات بيئية ومكاره صحية وانتشار الحشرات الضارة منوها إلى تفعيل دور البلديات والمؤسسات ذات العلاقة والدعوة لتنظيم حملة إعلامية تدعو المواطنين للتخلص منها بشكل صحي وآمن.

وأعلن مجلس الوزراء، عن بدء إجازة القطاع العام لعيد الأضحي المبارك من الخميس المقبل الموافق 30 يوليو حتى الاثنين 3 أغسطس، بينما القطاع الخاص من الخميس 30 يوليو، حتى السبت الأول من أغسطس.


وتنقل وزارة الأوقاف صلاة عيد الأضحى المبارك، من مسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها بمحافظة القاهرة، وقصر بثها عبر مكبرات الصوت بالمساجد، وإلغاؤها بالساحات

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