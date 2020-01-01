خطوات تحضير طاجن اللحم بالخضار في عيد الأضحى 2020

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 11:04 ص
بوابة الفجر
إليك ست البيت خطوات تحضير طاجن اللحمة بالخضار، في عيدا لاضحى 2020، وتقديمه لأفراد اسرتك بمكونات بسيطة ومذاق شهي ولذيذ:

خطوات تحضير طاجن اللحم بالخضار في عيد الأضحى 2020:

- احضري كيلو لحمة ملبسة، مع 2 بصلة وثوم مفروم ، ونصف لتر عصير طماطم، مع ربع كوب صلصة
- احضري السمنة وماء ساخن وبهاارات اللحمة والملح والفلفل الأسود مع 2 جزر، و2 كوسة و1/2 كيلو بسلة و1/2 كيلو بطاطس.

- قطعي اللحمة وضعيها في حلة على النار بها القليل من السمن وقلبيها للتشويح
- افرمي البصل واضيفيه إلى اللحم المتشوح
- في وعاء آخر قطعي الجزر والكوسة والبطاطس وأضيفي عليهم الصلصة وقلبيهم جيدا.
-  ضعي عصير الطماطم على اللحمة.
- ضعي الخضار مع اللحم في طاجن ثم يتم وضعه على صاج ويدخل الفرن حتى تمام النضج ويقدم طازجا. 

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