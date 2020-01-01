إليك ست البيت خطوات تحضير طاجن اللحمة بالخضار، في عيدا لاضحى 2020، وتقديمه لأفراد اسرتك بمكونات بسيطة ومذاق شهي ولذيذ:





خطوات تحضير طاجن اللحم بالخضار في عيد الأضحى 2020:





- احضري كيلو لحمة ملبسة، مع 2 بصلة وثوم مفروم ، و نصف لتر عصير طماطم، مع ربع كوب صلصة

- احضري السمنة وماء ساخن وبهاارات اللحمة والملح والفلفل الأسود مع 2 جزر، و2 كوسة و1/2 كيلو بسلة و1/2 كيلو بطاطس.





- قطعي اللحمة وضعيها في حلة على النار بها القليل من السمن وقلبيها للتشويح

- افرمي البصل واضيفيه إلى اللحم المتشوح

- في وعاء آخر قطعي الجزر والكوسة والبطاطس وأضيفي عليهم الصلصة وقلبيهم جيدا.

- ضعي عصير الطماطم على اللحمة.

- ضعي الخضار مع اللحم في طاجن ثم يتم وضعه على صاج ويدخل الفرن حتى تمام النضج ويقدم طازجا.