المستشار الإعلامي لـ"الوزراء" يشيد بلجنة الاستغاثات الطبية: "مفيش حاجة بتعدي"

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 11:20 ص
بوابة الفجر
الفجر
قال هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزارء، أن ما تفعله لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء يعد "فخرا"، وذلك بعد الاستجابات السريعة للجنة في الكثير من النداءات التي توجه لها، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو الإعلام، وغيرها من الوسائل.

وقال يونس، عبر صفحته الرسمية لموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "فخور بما تفعله لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء.. مفيش حاجة بتعدي، ومفيش حاجة مستحيلة بإذن الله.. كل من يستغيث سيجد من يمد يد العون.. اللهم اجز خيرا كل من يخدم عبادك، ويغيثهم".

وكانت لجنة الاستغاثات الطبية قد استجابت لحالة الطفل زياد والذي يعاني من مرض السرطان ولا تقوى أسرته على تكلفة العلاج والأدوية، خاصة أنه لم يستطع الدخول للمستشفيات المعنية بعلاج الأورام، فتواصلت لجنة الاستغاثات الطبية مع والدة الطفل الذي يبلغ من العمر 9 سنوات، والتي أفادت بأن ابنها يعاني من ورم خبيث بالجسم ويتابع حالته الصحية مع مستشفى أبو الريش، والتي بدورها وجهته إلى معهد الأورام أو مستشفى 57357.

من جانبها، طلبت لجنة الاستغاثات الطبية من أهل الطفل ضرورة إرسال الأشعة والتقارير على الواتس اب، وبعد التواصل مع الطبيبة هناء رشاد، استشاري الأورام بمستشفى 57357، وإحاطتها بالحالة أفادت بأن هذه الحالة تعاني من مرض مناعي وعليه يمكن إرسالها إلى كل من أ. د داليا حلمي، وأ.د إلهام حسني، أساتذة المناعة بجامعة عين شمس للتقييم والمناظرة.

وفي الوقت نفسه، تم التواصل مع أ.دعزة طنطاوي، استشاري أورام الأطفال بجامعة عين شمس، وتم إحاطتها بحالة الطفل، والتي أفادت بضرورة إرسال الحالة إلى أ.م.د صفا متبولي لمناظرة والحالة وتقييمها، اليوم الثلاثاء، وجار متابعة الحالة واتخاذ اللازم.

وتم صباح أمس حجز الطفل بمستشفى هرمل لعلاج الأورام، وبدأ إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له، مع التزام لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء بتوفير قرار العلاج على نفقة الدولة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

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