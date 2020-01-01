عاجل.. مصر تثمن جهود السعودية والإمارات للحل السياسي في اليمن

ثمّنت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة وحرصها على تنفيذ اتفاق الرياض ومبادرتها بطرح آلية لتسريع تنفيذ الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، تضمنت عناصر مُحددة تستهدف وقف إطلاق النار والتصعيد ودعم مسار الحل السياسي وتفعيل مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.



