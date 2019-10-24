البورصة المصرية تنفذ صفقة علي فوري بـ 805 مليون جنيه





نفذت البورصة المصرية اليوم الأربعاء ، صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية ، وذلك لعدد 50 مليون سهم بقيمة إجمالية805 مليون جنيه.





وأضافت البورصة المصرية في بيان أخر، أنها قد نفذت صفقة أخري من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية لعدد 1,5 مليون سهم بقيمة إجمالية 6,7 مليون جنيه .







