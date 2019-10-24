البورصة المصرية تنفذ صفقة علي فوري بـ 805 مليون جنيه

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 11:07 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

نفذت البورصة المصرية اليوم الأربعاء ، صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم  فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية ، وذلك  لعدد 50 مليون سهم بقيمة إجمالية805 مليون جنيه. 

وأضافت البورصة المصرية في بيان أخر،  أنها قد نفذت صفقة أخري  من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية لعدد 1,5 مليون سهم بقيمة إجمالية 6,7 مليون جنيه .


وإستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات شهر يوليو، علي ارتفاع حماعي للمؤشرات ، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 10586 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 1789 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 12395 نقطة، وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 4051 نقطة.

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