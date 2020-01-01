موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

يستعد فريق الزمالك لخوض مباراة حاسمة أمام فريق الرجاء المغربي، يوم 26 سبتمبر المقبل، بالمغرب، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن يقام لقاء العودة في 2 أكتوبر في القاهرة، وذلك بعد توقف دام للأكثر من 4 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





وكانت لجنة الأندية التابعة للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، قد تراجعت عن مقترح إقامة منافسات نصف نهائى دورى الأبطال، بنظام المباراة الواحدة بدلا من الذهاب والإياب، على أن تقام في شهر سبتمبر المقبل من مواجهتين كما هو معتاد.





موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء في دوري أبطال إفريقيا:-

تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة بتوقيت السعودية، والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد الرجاء في دوري أبطال إفريقيا:-

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات دوري أبطال إفريقيا.





يذكر أنه من المقرر، أن يواجه الأهلى فريق الوداد المغربى، فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، فيما سيلتقي بيراميدز بنظيره حوريا كوناكرى الغينى فى نصف نهائى الكونفدرالية، فيما سيكون نهضة بركان على موعد مع حسنية أغادير فى نصف النهائى الآخر.



