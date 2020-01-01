صحيفة روسية: هل ضلت أمريكا الطريق؟

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 10:26 ص
بوابة الفجر
منار طارق
من المتوقع أن يسود توتر شديد الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر، وسط الانقسام والقلق اللذين يهيمنان على الولايات المتحدة بسبب ارتفاع حصيلة الوباء فيها إلى أكثر من 140 ألف قتيل. أمام دونالد ترامب مهلة مئة يوم لعكس التوجه الحالي للناخبين والاحتفاظ بأمل في الفوز بولاية رئاسية ثانية في البيت الأبيض.

وفي هذا الصدد، نقل موقع روسيا اليوم عن صحيفة "سفوبودنايا بريسا" الروسية مقالا تناول فرص خروج أمريكا من أزمتها الراهنة بعد الانتخابات الرئاسية.

وأوضحت الصحيفة، أن الوباء أضعف موقف الرئيس الحالي إلى حد كبير، وفضح إخفاقه في التعامل مع الأزمة، فقد أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة "إيه بي سي نيوز" أن 80% من الأمريكيين يعارضون النهج السياسي الامريكي.

وعلق الخبير المعروف في الشؤون الأمريكية، نائب رئيس مدرسة موسكو العليا، أستاذ العلوم التاريخية بوريس شميليوف، على فرص كلا المرشحين للرئاسة، قائلا: "دخلت الولايات المتحدة في فترة من الاضطراب الاجتماعي والسياسي"، وتسائل "كيف ستخرج البلاد من هذا الوضع؟ وما الذي ستؤدي إليه؟ وما هي العواقب السياسية؟.. من الواضح أن أمريكا تغيرت كثيرًا في الأشهر الأخيرة. وإذا كان الأمر كذلك، فسوف نحصل على أمريكا مختلفة تماما بعد الانتخابات".

وأضاف: "في حين أن تفوق ترامب بدا، قبل شهرين، وكأنه غير قابل للنقاش، هناك تساؤلات عديدة الآن عن احتمالات فوزه، وما يجب عليه فعله للفوز بأغلبية الأصوات مرة أخرى لانه من غير الواقعي تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد في مثل هذا الوقت القصير".

وتابع "بالطبع، بايدن، ليس الشخصية المناسبة لأمريكا في الظروف الحالية، ومن الصعب على الديمقراطيين الرهان انتظار أي نجاح مع مثل هذا المرشح. ولكن، ليس لديهم في الاحتياط شيء آخر".

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