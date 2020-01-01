قراصنة "صينيون" ينفذون عدة هجمات إلكترونية بالفاتيكان

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 10:09 ص
هجوم سيبراني
هجوم سيبراني
وكالات

نفذ قراصنة صينيين، اليوم الأربعاء، عدة هجمات إلكترونية في الأشهر الأخيرة على شبكات الكمبيوتر بالفاتيكان، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن شركة أمريكية متخصصة في الأمن السيبراني.

 

ووفقًا لشركة الأمن السيبراني الأمريكية "Recorded Future"، أن قراصنة على صلة بالسلطات الصينية،  قاموا منذ مايو الماضي بتنفيذ العديد من الهجمات الإلكترونية، وأنهم استهدفوا شبكات الكمبيوتر بالفاتيكان، إضافة إلى بعثة التدريب التابعة للكرسي الرسولي، والتي وصفتها الصحيفة بأنها "تمثل بحكم الواقع مصالح الفاتيكان في هونغ كونغ".

 

ولفتت الصحيفة، إلى أن الهجمات نفذت عشية الجولة التالية من المفاوضات المقررة في سبتمبر من هذا العام بشأن تعيين أساقفة في الصين من قبل البابا.

 

ولم تذكر الصحيفة، ما إذا نجح أو فشل المتسللون في الوصول إلى أي معلومات سرية

 

ويذكر أن الكرسي الرسولي هو الكيان القانوني الدولي الأوروبي الوحيد الذي يقيم علاقات دبلوماسية مباشرة مع تايوان، الأمر الذي يسبب استياء حادا في بكين.

 

وتتميز الاتصالات بين هيئتي الشؤون الخارجية للفاتيكان والصين بطبيعة محددة، وتتم جميع المحادثات الثنائية على مستوى الممثلين الرسميين للأوساط الدينية، وكان عقد الاجتماع الرسمي الأول لوزيري خارجية الصين والفاتيكان في ميونيخ في فبراير من هذا العام.

 

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