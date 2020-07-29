تحذيرات من طقس غير مستقر خلال أيام عيد الأضحى.. الأرصاد تصدر بيانا مهما

ننشر لكم في السطور التالية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال أيام عيد الأضحى المبارك 2020، بداية من اليوم الأربعاء 29/7/2020 وحتى يوم الاثنين المقبل الموافق 3/8/2020.





أكدت الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة، من درجتين إلى ثلاث درجات مئوية، ليسود طقس حار رطب شمالًا، شديد الحرارة على محافظات الصعيد، معتدل ليلًا على جميع الأنحاء.





وتوقعت الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد طقس غير مستقر خلال أيام عيد الأضحى المبارك، في بيانها عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، مشيرة إلى أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة 40 لت50 % تقريبا، وتكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من محافظات جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.





وحذرت الأرصاد الجوية نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد، على فترات متفرقة مما تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.





وفيما يلي إليكم درجات الحرارة المتوقعة خلال عيد الأضحى المبارك 2020:





القاهرة العظمى من 36 لـ 37 الصغرى من 25 لـ 26

الوجه البحري العظمى من 35 لـ 36 الصغرى من 24 لـ 25

السواحل الشمالية العظمى من 30 لـ 32 الصغرى من 23 لـ 24

جنوب سيناء العظمى من 40 لـ 42 الصغرى من 29 لـ 30

شمال الصعيد العظمى من 40 لـ 41 الصغرى من 27 لـ 28