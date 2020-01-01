"الحاثة" على المسرح في عيد الأضحى المبارك

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 09:48 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
يستعد مسرح "الغد" بالعجوزة، لعرض مسرحية "الحادثة"، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث سيكون العرض أول وثاني وثالث ورابع أيام العيدي، في تمام الساعة 7 مساءًا، وتترواح سعر التذاكر من 30 إلى 10 جنية.


مسرحية "الحادثة"، يشارك في بطولتها مجموعة كبيرة من نجوم الفن الشبابا منهم الفنان نيجار وشيماء عبد الناصر وفتحي الجارحي، ومن تأليف الكاتب الكبير لينين الرملي، وديكور محمد فتحي، وإضاءة عز حلمي، وملابس أحمد فرج، وموسيقى محمود صلاح حامد، ومكياج اسلام عباس، وتصميم دراما حركية محمد علي بكر، والمسرحية من إخراج عمرو حسان.

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