دعاء يوم عرفة.. أفضل الأدعية المستحب قولها يوم التاسع من ذي الحجة لعام 1441

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 09:13 ص
بوابة الفجر
دعاء يوم عرفة.. أفضل الأدعية المستحب قولها يوم التاسع من ذي الحجة لعام 1441

ننشر لكم دعاء يوم عرفة وأفضل الأدعية المستحب قولها في يوم عرفة الذي يوافق التاسع من ذي الحجة لعام 1441 هجريا، فيعتبر يوم عرفة من أحب الأيام إلى الله وأفضل أيام الدنيا، حيث أرشدنا الرسول محمد صلى الله عليه سلام بالتقرب إلى الله عز وجل بصالح الأعمال لمضاعفة الثواب والأجر خلال العشر الأوائل من ذي الحجة، خاصة يوم عرفة، ومن الأدعية التي يجب ترديدها في هذا اليوم العظيم ما يلي: 

- اللهم أزح من قلبي كل خوف يسكنني، وكل ضعف يكسرني، وكل أمر يبكيني، وافتح لي أبواب المغلقة.

- اللهم إني أستغفرك من كل فريضة أوجبتها علي في آناء الليل والنهار تركتها خطأ أو عمدًا أو نسيانًا أو جهلًا، وأستغفرك من كل سنة من سنن سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تركتها غفلة أو سهوًا أو نسيانًا أو تهاونًا أو جهلًا أو قلة مبالاة بها.
  
- اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شري، وتكشف بها همي وغمي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيض بها وجهي.

- اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 

اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمْني، إنك أنت الغفورُ الرحيم. 

- اللّهمّ يا فارج الهم، وكاشف الغم، ومُذهب الحزن، اكشف اللّهمّ عنّا همّنا وغمّنا، وأذهب عنّا حزننا. 

- اللهم بشرنا بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف وبشرنا بالفرح كما بشّرت زكريا بيحيى.

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