لبيك اللهم لبيك.. لبيك لا شريك لك.. تعرف على التفسير الصحيح للتلبية

لبيك اللهم لبيك.. لبيك لا شريك لك لبيك.. إن الحمد والنعمة لك والملك.. لا شريك لك





المقصود بـلبيك اللهم لبيك هو دعاء التلبية، والتلبية في لغتنا العربية هي إستجابة لطلب المنادي، والملبي في الحج يقيم عبادة الله عز وجل.





لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، على االمسلمين من الرجال أن يرفعوا أصواتهم عند قول هذه العبارة، وفقا لحديث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فقد قال" أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية" رواه أبو داود.



